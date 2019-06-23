"Икона стиля!" 57-летняя жена Малинина в полосатом халате произвела фурор

Жена артиста тщательно следит за собой

Эмма Малинина порадовала подписчиков в Instagram своей фотографией в полосатом платье-халате. Известно, что жена народного артиста России Александра Малинина тщательно следит за своей внешностью.

Комментаторы не заставили себя долго ждать и рассыпались в любезностях. "Роскошная, прелесть", - написал kids_aistenok.

"Образец стиля! Просто гордость берёт за таких представителей России за рубежом!" – вторит ему vinnervalen. "Как, Вы Божественно красивы!" – восхищается lady_t_chanel.

"Вот такой должна быть женщина!!!! Свободная в своём выборе, любимая и любимая, ценимая обществом, мужем, детьми!!!!! Тогда и жизнь хороша и жить хорошо!!!" - делает вывод tamaramts49.

Александр и Эмма поженились в 1990 году. Для артиста это был третий брак, для Эммы – второй. Пара живут душа в душу без малого 30 лет.