Кудрявцева показала видео первых шагов красавицы-дочки

Кадры умилили народ

Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками успехами своей дочери Машеньки. Девочка, которой еще нет и года, сделала первые шаги.

Достижение малышки Кудрявцева сняла на видео, которое опубликовала в Instagram. На кадрах девочка в розовом костюмчике и панамке несколько раз пытается встать на ноги, но падает. "Давай, вставай, вставай", - подбадривает Машу Лера.

Когда малышке удается встать, она бежит к маме. Кудрявцева при этом светится от счастья и гордости за дочку.

Видео оценили друзья и поклонники телеведущей. Комментарии под постом оставили Сергей Лазарев, Влад Топалов, Ирина Салтыкова, Анита Цой и другие знаменитости. Народ выразил свое восхищение красавицей-дочкой Кудревцевой.

Напомним, в августе прошлого года 48-летняя Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз. Телеведущая родила дочку от хоккеиста Игоря Макарова.