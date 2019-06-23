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Кудрявцева показала видео первых шагов красавицы-дочки

20:12
  • воскресенье
  • 23 июня 2019

Кадры умилили народ

Лера Кудрявцева поделилась с поклонниками успехами своей дочери Машеньки. Девочка, которой еще нет и года, сделала первые шаги.
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Достижение малышки Кудрявцева сняла на видео, которое опубликовала в Instagram. На кадрах девочка в розовом костюмчике и панамке несколько раз пытается встать на ноги, но падает. "Давай, вставай, вставай", - подбадривает Машу Лера.

Когда малышке удается встать, она бежит к маме. Кудрявцева при этом светится от счастья и гордости за дочку.

Видео оценили друзья и поклонники телеведущей. Комментарии под постом оставили Сергей Лазарев, Влад Топалов, Ирина Салтыкова, Анита Цой и другие знаменитости. Народ выразил свое восхищение красавицей-дочкой Кудревцевой.

Напомним, в августе прошлого года 48-летняя Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз. Телеведущая родила дочку от хоккеиста Игоря Макарова.

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