Названа причина смерти актера Андрея Харитонова

Последний год стал страшным для артиста

Советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов, который страдал от онкологического заболевания, скончался в возрасте 59 лет.

Режиссер-документалист Виталий Манский опубликовал в Facebook фотографию Харитонова, сделанную на съемках фильма "Овод", в котором актер сыграл Артура Бертона. "После этого фильма он стал настоящей звездой, - написал Манский. - А потом что-то надломилось. И уходил, к большому сожалению, он почти забытым. Жизнь такая штука... Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит".

Ольга Смирягина, супруга Андрея Харитонова, поблагодарила друзей и коллег мужа, "которые помогли нам прожить этот страшный год". "Ушел из жизни всеми любимый, талантливый и необыкновенно красивый человек", - написала Смирягина в Facebook.

На счету Харитонова такие фильмы, как "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Тайна "Черных дроздов", "Человек-невидимка". Всего он снялся в более чем 40 фильмах.