Что россияне думают о четырехдневной рабочей неделе

Большая часть опрошенных не приветствует эту идею

Согласно опросу ВЦИОМ, предложение по вероятному сокращению рабочей недели до четырёх дней не поддерживает 48% россиян. Ранее о возможном переходе на четырехдневку заявлял премьер-министр России Дмитрий Медведев.

С другой стороны, положительно к такому переходу относятся 29% респондентов. Ещё 17% отметили, что им все равно. 6% затруднились ответить.

Поддерживают сокращение рабочей недели, в основном, жители Москвы и Санкт-Петербурга - 36%. Еще 34% являются жителями других городов-миллионников.

А вот из респондентов, которые, наоборот, не приветствуют эту инициативу, больше жителей небольших населённых пунктов в 100-500 тысяч человек - 52%. Также есть представители городов с населением 500-950 тысяч человек (50%), сообщает РИА Новости.

Как отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, перспектива радикального сокращения рабочей недели пока скорее пугает россиян. По его словам, страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода. Это критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоев населения — пенсионеров и селян.

При этом сторонники сокращения рабочей недели рассчитывают более продуктивно использовать освободившееся время. Благодаря ему они хотят улучшить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью.

Ранее стало известно, что если Россия перейдет на четырехдневную рабочую неделю, то зарплата снизится. Причина в том, что все выходные и праздничные дни оплачиваются из кармана работника. Об этом сказал сопредседатель экспертного совета аналитического агентства "Национальный Эксперт" Сергей Журавский. По его словам, россияне и так много отдыхают, поэтому вводить четырехдневку нецелесообразно.

До этого Дмитрий Медведев не исключил, что в России сократят рабочую неделю до четырех дней. Постоянный стресс и хроническая усталость ведет к снижению производительности труда и падению экономических показателей, отметил глава кабмина.

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