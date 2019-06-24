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Скандал с любовницей обрушил рейтинг Бориса Джонсона

08:27
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Бытовая ссора может помешать фавориту борьбы за пост премьер-министра Великобритании занять пост

Бытовая ссора обрушила предвыборный рейтинг Бориса Джонсона, который является фаворитом гонки за пост премьер-министра Великобритании. Подробности скандала сообщили британские таблоиды.

К ним в распоряжение попала аудиозапись, которую сделали соседи политика. Желтая пресса смакует новость во всех подробностях. В результате бытовой конфликт превратился в громкий скандал, пишут "Известия".

Сам Джонсон и его девушка назвали раздувание истории политически мотивированным. Ведь до этого момента экс-глава британского МИД обгонял по популярности своего главного соперника Джереми Ханта на 27 процентов. Теперь разрыв между ними сократился до 11 процентов.

Напомним, премьер-министра страны выберут члены Консервативной партии. Итоги голосования огласят после 22 июля.

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