Известная российская певица трагически погибла в 28 лет

Девушка отдыхала после выступления

28-летняя певица Юлия Гольдина погибла при столкновении катера и лодки в Самаре. По предварительным данным, девушка и ее друзья находились в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел на Волге вечером в пятницу, 21 июня. Катер "Сильвер" с двумя людьми на борту врезался в моторную лодку "Казанка", в которой находились пять человек.

В результате ЧП пострадали три человека. Юлия Гольдина, хорошо известная в Самаре, пропала без вести. Тело певицы обнаружили в воскресенье, 23 июня, неподалеку от пляжа на глубине 17 метров.

Как пишет "Комсомольская правда", Гольдина отдыхала на Волге после выступления на закрытии VIII Российско-китайских молодежных летних игр. Один из очевидцев рассказал, что молодые люди в лодке выпивали горячительные напитки. "Не верю, что в катере были трезвые и наехали на лодку, а пострадавших обвинили в алкоголизме", - сказал газете знакомый Гольдиной.