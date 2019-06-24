Когда Минобороны России примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"

Комплекс отличается высокой эффективностью и предельно малым временем реакции

На вооружение Минобороны России будет принят новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Сосна". Постановка комплекса на снабжение запланирована на 2022 год.

Его межвидовые испытания положительно прошли в мае 2019 года. "Сосна" появился после глубокой модернизации советского ЗРК малой дальности "Стрела-10", который был предназначен для защиты войск от воздушного нападения, в том числе на марше.

После модернизации ракеты наводятся по лазерному лучу. Его можно установить на стационарной платформе на земле, колесном БТР или корабле, сообщает РИА Новости.

В первый раз ЗРК "Сосна" показали на форуме "Армия-2018". Разворот пусковой установки происходит за несколько секунд. Ракеты могут сбивать и высоко летящие скоростные цели, и цели, находящиеся на высоте до пяти километров, а также расстоянии до 10 километров.

Этот комплекс обладает рекордной дальностью поражения среди отечественных, а также зарубежных комплексов с лазерно-лучевой системой наведения.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен