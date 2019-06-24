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В Словаки МиГ-29 экстренно перехватили летевший на Украину Airbus

08:51
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Словацким истребителям пришлось сопровождать пассажирский лайнер

В Словакии два истребителя МиГ-29 были экстренно подняты в воздух из-за проблем у пассажирского лайнера. Airbus A320 итальянского лоукостера Ernest, летевший по маршруту Милан – Харьков, неожиданно перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров.
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По уточненным данным, МиГ-29 базировались на авиабазе "Слиач" около городов Рожнява и Кошице. После взлета местные жители услышали хлопки из-за преодоления сверхзвукового барьера, пишет РИА Новости. Спустя некоторое время диспетчеры все же смогли установить связь с лайнером. Причины инцидента не уточняются.

Ранее стали известны подробности перехвата американских бомбардировщиков B-52H российским истребителем Су-27. Подробнее – читайте в материале ТВЦ.Ru.

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