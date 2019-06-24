Стала известна причина развода дочери Меладзе с мужем-иностранцем

Супруги прожили вместе два года

Старшая дочь Валерия Меладзе Инга два года назад стала женой англичанина Нори Вергиза. Они познакомились во время учебы в Кембридже, многие считали пару идеальной.

Однако на днях в Сети появилась информация, что супруги развелись. Оказалось, что дочь Меладзе и англичанин разошлись около года назад.

"Их отношения изжили себя", - назвал причину развода "Стархиту" знакомый пары, пожелавший остаться неназванным.

Пока ни Инга, ни Нори на тему развода не говорят. По словам друга семьи, супруги расстались мирно, без скандалов. "Они сохранили хорошие отношения. Инга и Нори относятся друг к другу с большим уважением и просто не хотят комментировать личную жизнь", - заявил инсайдер.

Напомним, старшая дочь Валерия Меладзе Инга и англичанин Нори Вергиз сыграли свадьбу 14 января 2017 года. До замужества они встречались 8 лет.