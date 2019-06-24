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Брошенная дочка Аршавина растет копией отца

09:11
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Ее мама старается не ныть после развода

Журналистка и модель Алиса Казьмина рассказала, как она переживает развод с футболистом Андреем Аршавиным, и показала фотографию их дочери. 

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Алиса Казьмина больше года не публиковала фотографии в Instagram. 23 июня она выложила сразу восемь снимков, в том числе с двухлетней дочерью. Казьмину поздравили с возвращением в соцсеть и порадовали комплиментами в адрес малышки: "Красотка", "Кукляшка", "Сладуська". Судя по фотографиям, девочка растет копией отца - похожие черты лица и улыбка.  

Одна из подписчиц попросила экс-жену Аршавина рассказать, как она переживает развод. "Стараюсь с достоинством, - ответила в комментариях Казьмина, - и на морально-волевых. Без нытья". 

Ранее Алиса Казьмина заявила, что бывший муж забыл про нее с дочерью из-за нового увлечения: "Влюбился, встал и пошел". 

Казьмина и Аршавин встречались несколько лет, они поженились в сентябре 2016 года. В октябре следующего года стало известно о их разводе. По словам женщины, это случилось из-за многочисленных измен футболиста. После развода Аршавин начал плотно общаться с детьми от первого брака с телеведущей Юлией Барановской. 

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