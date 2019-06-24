Украинцы в восторге от поедающего плов Порошенко с заплывшим лицом

Экс-президента накормили из одноразовой посуды

Бывший президент Украины Петр Порошенко посетил ЖК "Крымский Квартал" в Киеве. Там его вместе с супругой накормили пловом.

Кроме того, он общался с народом, фотографировался с людьми и просто улыбался. При этом еду из одноразовой посуды он традиционно употреблял с опухшим лицом, что вновь породило у пользователей Facebook предположения о его склонности к алкоголизму.

Однако большая часть комментирующих отметила свое восхищение бывшим украинским лидером. Некоторые отметили, что он действительно "тот самый лидер", который нужен Украине. Другие подчеркнули, что так просто и тепло с народом не может общаться ни один украинский политик.

Это место Порошенко посетил по приглашению волонтера Михаила Джамаля. "Михаил и его брат Евгений переехали в Киев и решили строить новую жизнь – не только для себя, но и для других. Они создали ЖК Крымский Квартал-квартал патриотов", - написал Порошенко.

Ранее Петр Порошенко прокомментировал слухи о своем пьянстве. Он назвал подобные сообщения "фейками российской пропаганды". При этом он признался, что однажды напился при супруге.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Видео: Порошенко объявил себя политическим спецназом Украины