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В российских вузах резко сократится число бюджетных мест

09:47
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Суммарная численность выпускников школ и иностранных абитуриентов в 2017 году составляла почти 576 тысяч мест

Число бюджетных мест в российских вузах сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%. Об этом сообщают в понедельник СМИ со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию. При этом число абитуриентов, напротив, возрастет более чем на 15%.

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"Увеличение числа поступающих главным образом связано не с демографическим фактором, а с целевым ростом числа иностранных абитуриентов", - пишет газета "Известия".

Между тем в ведущих столичных вузах не подтвердили информацию о сокращении бюджетных мест. Так, в НИУ ВШЭ и МФТИ, напротив, увеличивают контрольные цифры приема.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков объяснил, что данная ситуация касается в основном региональных учебных заведений. По его словам, тенденция тревожная. "Перспективная молодежь будет уезжать в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, чтобы учиться в федеральных учреждениях, где бюджетные места будут", - сказал он.

Ранее ТВЦ.Ru сообщал, что в ближайшее время наша страна столкнется с острой нехваткой представителей IT-специальностей. В частности, будут востребованы архитекторы интернета вещей, инженеры по безопасности данных, а также IT-юристы.

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