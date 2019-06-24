Выяснилась неожиданная опасность яблок и черешни

В них нашли молекулы, вызывающие аллергию

Яблоки, груши, фрукты с косточками и лесные орехи оказались опасными для людей, страдающих аллергией на пыльцу.

Заведующая консультативно-диагностическим отделением аллергологии и иммунологии центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы №52 Москвы Елена Бобрикова рассказала, что иногда организм аллергика "путает" разные продукты, реагируя на них одинаково. Это называется перекрестной аллергией. "Основа такой реакции - наличие в двух аллергенах однотипных белковых молекул, запускающих аллергическую реакцию", - цитирует врача РИА Новости.

Самой распространенной группой перекрестных аллергенов считается "береза - яблоко и другие косточковые". 70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, не могут спокойно есть яблоки, груши, черешню, вишню, сливы, персики и лесные орехи. Из-за перекрестной аллергии у них появляются зуд в полости рта, отек языка и гортани.

"Симптомы появляются внезапно в процессе приема пищи, исчезают самостоятельно через некоторое время. Однако бывают случаи, когда развиваются системные реакции, и тогда может потребоваться экстренная медицинская помощь", - рассказала Елена Бобрикова.