ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Выяснилась неожиданная опасность яблок и черешни

09:38
  • понедельник
  • 24 июня 2019

В них нашли молекулы, вызывающие аллергию

Яблоки, груши, фрукты с косточками и лесные орехи оказались опасными для людей, страдающих аллергией на пыльцу. 

Как аллергикам защититься от тополиного пуха
Минздрав рассказал, когда ждать очередного пика аллергии
В Саратове придумали новый способ борьбы с аллергией у детей

Заведующая консультативно-диагностическим отделением аллергологии и иммунологии центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы №52 Москвы Елена Бобрикова рассказала, что иногда организм аллергика "путает" разные продукты, реагируя на них одинаково. Это называется перекрестной аллергией. "Основа такой реакции - наличие в двух аллергенах однотипных белковых молекул, запускающих аллергическую реакцию", - цитирует врача РИА Новости

Самой распространенной группой перекрестных аллергенов считается "береза - яблоко и другие косточковые". 70% людей, имеющих аллергию на пыльцу березы, не могут спокойно есть яблоки, груши, черешню, вишню, сливы, персики и лесные орехи. Из-за перекрестной аллергии у них появляются зуд в полости рта, отек языка и гортани.

"Симптомы появляются внезапно в процессе приема пищи, исчезают самостоятельно через некоторое время. Однако бывают случаи, когда развиваются системные реакции, и тогда может потребоваться экстренная медицинская помощь", - рассказала Елена Бобрикова. 

Читайте также:
Главное сегодня
Сбор урожая яблок
Сбор урожая яблок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.