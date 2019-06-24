Утопил детей и избил до смерти: любовник расправился с россиянкой в США

Преступник устроил пожар, чтобы замести следы

В США задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 37-летней россиянки Аллы Аушевой и двух ее малолетних сыновей. Женщина приехала в Америку в 2011 году по грин-карте, которую ее бывший муж выиграл в лотерею.

В субботу, 22 июня, тело Аушевой с травмами головы и лица нашли на кровати в квартире в нью-йоркском районе Статен-Айленд. Ее детей двух и трех лет обнаружили утопленными в ванне. В квартире на момент прибытия полицейских возникло небольшое возгорание.

Полиция задержала 36-летнего отца детей Шона Уолкера, который сожительствовал с убитой. Американца поймали, когда он шел по шоссе с мобильным телефоном и удостоверением личности Аушевой в руках. Его обвиняют в убийстве, непредумышленном убийстве, поджоге и незаконном хранении оружия.

В декабре текущего года Уолкера задержали за избиение Аушевой. Мужчина обвинял мать своих детей в изменах. Тогда американца отправили на психиатрическое освидетельствование.

Как пишет РИА Новости, Алла Аушева работала в ВВС Национальной гвардии США. В 2012 году ей предоставили американское гражданство.