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Вырванные с корнем деревья и град размером с яйцо: по России прошлась стихия

11:35
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Сейчас с последствиями непогоды справляются профильные службы

Сразу в нескольких российских регионах устраняют последствия непогоды. Дожди, грозы и сильный ветер накануне обрушились на Брянскую область, сообщает "ТВ Центр".

Ливневые канализации не справлялись с потоками воды - в итоге затоплены улицы и даже подъезды жилых домов. Повалены деревья, повреждены машины, оборваны линии электропередачи. Несколько районов в течение почти десяти часов оставались без света.

Стихия бушевала и в Тульской области. В регионе выпал град размером с перепелиное яйцо. Сейчас сельхозпроизводители подсчитывают ущерб. Похожая картина и в Крыму, где в понедельник вновь объявлено штормовое предупреждение. Накануне в республике шёл ливень с градом и шквалистым ветром с порывами до 25 метров в секунду. Спасатели призывают жителей быть осторожными. Обходить шаткие конструкции и не проходить вблизи деревьев.

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