Что делать оказавшимся в Грузии российским туристам

Грузинские власти больше волнуются не о безопасности российских туристов, а о прибыли, которую они потеряют после 8 июля

Сотни человек снова собрались в воскресенье у стен грузинского парламента. Четвертый день протестов прошел без столкновений с полицией. Участники прошли к зданию правительства и пообещали продолжить акцию в понедельник вечером.

Центр Тбилиси протестующие блокируют уже четвертые сутки. Перекрывают главную магистраль города - проспект Руставели, пикетируют здание парламента. Требования неизменны - досрочные парламентские выборы и отставка министра внутренних дел, который, по мнению участников акции, отдал приказ полиции применить силу в первый день беспорядков. В последние часы все проходит спокойно, но напряжение витает в воздухе и любая искра может вызвать взрыв. В толпе наверняка находятся профессиональные провокаторы, передает "ТВ Центр".

"Мы молчали, когда голодали, молчали, когда нас обманывали на выборах. Но мы не можем молчать, когда российский оккупант занимает пост председателя грузинского парламента. Я здесь, чтобы сказать нет российской оккупации", - говорит участница акции протеста Ирина Саришвили.

Оккупацией активисты, видимо, называют массовый заезд российских туристов. Ежегодно Грузию посещают более миллиона россиян, принося в бюджет этой небогатой страны до трех миллиардов долларов - десятую часть всех доходов. Каждый третий грузин работает в турбизнесе. И вряд ли эти люди заинтересованы в обострении ситуации. Но, к сожалению, сегодня политическая конъюнктура с подачи небольшой группы радикалов берет верх. И когда из уст президента Грузии звучат слова - Россия враг и оккупант, а потом призыв все-таки приезжать на отдых, выглядит это, по меньшей мере, фальшиво. О кавказском гостеприимстве, похоже, забыли на самом высоком уровне.

Гостеприимство некоторые россияне уже испытали на себе. Некоторые кафе и рестораны ввели фейс-контроль, а также повысили цены для россиян на 20 процентов. А из программ вдруг исчезли фильмы на русском языке, хотя еще несколько дней назад такие сеансы были практически в каждом кинотеатре. Иначе как дискриминацией такие проявления не назовешь.

Справедливости ради надо отметить, что в Грузии звучат и призывы к разуму - в том числе из уст политиков и общественных деятелей.

"Агрессия ни в коем случае не должна переходить на конкретных рядовых граждан, в том числе, конечно же, на российских туристов... Это мы должны сделать не потому, что нашей экономике нужны их деньги, а в первую очередь потому, что нашей чести, истории, культуре нужны достойные примеры поведения", - отметил советник экс-президента Грузии Георгия Маргвелашвили Каха Кожоридзе.

Но их голос все больше тонет у гуле радикальных лозунгов. Грузия, похоже, пока не осознала, что теряет. 8 июля в соответствии с Указом президента России прекратится авиасообщение. Уже около 700 человек обратились в Роспотребнадзор за консультацией, как вернуть деньги за билеты. Десятки звонков ежедневно принимают и в ассоциации "Турпомощь". По данным Ростуризма, сейчас в Грузии находятся более полутора тысяч организованных туристов. В несколько раз больше прилетели самостоятельно или приехали на машинах. Тем, кто решил пока не прерывать свой отдых рекомендуют соблюдать максимальную осторожность и задуматься о возвращении.

"Рекомендации простые. Первое - всё-таки воздержаться на сегодняшний день от поездки, есть четкое понимание, что люди рискуют. Второй момент: если вы все-таки оказались в настоящее время в путешествии, обратить внимание на те рекомендации, которые сегодня уже озвучены: ни в коем случае в местах скопления не появляться, постараться в ближайшее время вернуться на родину, чтобы не оказаться в сложных ситуациях и чтобы не пришлось потом официальным властям вмешиваться в некие процессы вашей эвакуации", - рассказал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Рассчитывать на то, что обстановка в Грузии разрядится в ближайшее время, судя по всему, не приходится. Протестующие обещают собираться возле парламента ежедневно и перекрывать проспект Руставели. На понедельник запланирован автопробег к зданию МВД. Не исключено, что акции протеста перекинутся на другие регионы страны.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".