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Какие говяжьи сардельки лучше не покупать

10:37
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Результаты исследования неутешительны

Эксперты "Росконтроля" провели исследование говяжьих сарделек. Всего тесты прошли образцы семи брендов. Это "ВкусВилл", "Рублевский", "Великолукский мясокомбинат", "Царицыно", "Дым Дымыч/Сохраняя традиции", "Мясницкий ряд" и "Снежана".

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Результаты неутешительны. Только один образец внесен в список товаров с замечаниями. Остальные удостоились попадания в черный список.

Все образцы были изучены по более чем 50 параметрам. Это соответствие заявленному составу, безопасность продукции, содержание консервантов и уровень гормонов. Выяснилось, что по ГОСТу свою продукцию делают только "Великолукский мясокомбинат", "Мясницкий ряд", а также "Снежана".

Кроме того, во всех образцах, кроме "Царицыно", была обнаружена ДНК свиньи. При этом в образцах от "Царицыно", а также "Дым Дымыча" на упаковке указана ДНК птицы.

А еще во всех образцах за исключением "ВкусВилла" вкус, запах и консистенция не соответствовали требованиям. Кроме того, сардельки от "Царицыно" и "Мясницкого ряда" оказались больше требуемых размеров. При этом все сардельки являются безопасными для здоровья.

По итогам исследования сардельки от "ВкусВилл" были внесены в список товаров с замечаниями. У них 61 балл.

Результаты исследования оказались в распоряжении ТВЦ.RU. Полностью с ним можно ознакомиться на сайте "Росконтроля".

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