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Саакашвили связал с Порошенко недопуск его партии на выборы

12:20
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Партия одиозного политика продолжит бороться за право участвовать в досрочных выборах

Украинский ЦИК отказал партии Михаила Саакашвили в регистрации на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии, пояснив, что съезд "Движения новых сил" и выдвижение кандидатов в депутаты проходили с нарушениями устава, передает "ТВ Центр".

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Копию документов ЦИК направил в нацполицию для проведения проверки. Впрочем, партия продолжит бороться за право участвовать в досрочных выборах, об этом заявил Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети. По его мнению, за решением Центризбиркома стоит экс-президент Петр Порошенко, который уже не в первый раз создает преграды бывшему одесскому губернатору.

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