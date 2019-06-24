Саакашвили связал с Порошенко недопуск его партии на выборы

Партия одиозного политика продолжит бороться за право участвовать в досрочных выборах

Украинский ЦИК отказал партии Михаила Саакашвили в регистрации на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии, пояснив, что съезд "Движения новых сил" и выдвижение кандидатов в депутаты проходили с нарушениями устава, передает "ТВ Центр".

Копию документов ЦИК направил в нацполицию для проведения проверки. Впрочем, партия продолжит бороться за право участвовать в досрочных выборах, об этом заявил Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети. По его мнению, за решением Центризбиркома стоит экс-президент Петр Порошенко, который уже не в первый раз создает преграды бывшему одесскому губернатору.