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Плахотнюк ушел с поста лидера Демократической партии Молдавии

12:20
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Об этом олигарх заявил в соцсетях

Демократическая партия Молдавии официально осталась без лидера. Олигарх Владимир Плахотнюк покинул свой пост. Об этом он заявил на странице в соцсети, передает "ТВ Центр".

Комментируя свое решение, политик отметил, что именно с ним проевропейские силы ведут борьбу, и это негативно отражается на партии в целом.

Он также сообщил, что предложил соратникам как можно скорее провести съезд и избрать новое руководство. При этом сам Плахотнюк не будет претендовать ни на какие должности в объединении. А вот от депутатского мандата покинувший страну олигарх отказываться не намерен. По его словам, такое решение должно приниматься вместе с избирателями.

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