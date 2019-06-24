Американские звезды обвинили Трампа в сговоре с Россией

Методы новые, но лейтмотив неизменный - главу государства уже в который раз обвинили в мнимой связи с Кремлем

Новый виток политического противостояния в США. Демократы вновь попытались обрушить рейтинги президента, который недавно объявил о намерении баллотироваться на второй срок. На этот раз обратились за помощью к Голливуду.

Империя под названием "Голливуд" наносит ответный удар. И снова в преддверии старта очередной президентской кампании. Несколько именитых актеров и деятелей шоу-бизнеса объединились с целью в который раз очернить кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Решили не выдумывать ничего нового и завели пластинку о мифических связях президента США с Кремлём, передает "ТВ Центр".

"В 2016 году российское правительство атаковало нашу демократию!" – заявил актер Роберт Де Ниро.

Ему вторят и коллеги по цеху. Свои реплики произносят пафосно, с актерским мастерством. В ходе ролика выясняется, что Россия якобы развернула "масштабную тайную операцию" - для того чтобы помочь Трампу занять президентское кресло.

"Очевидно, что Россия помогала Трампу! Но так же очевидно и то, что предвыборная кампания Трампа помогла России!" – считает актер Лоренс Фишбёрн.

Теперь, оказывается, уже и Трамп помогал России. Правда, как именно, непонятно. В апреле, спустя почти два года после начала расследования, был опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о так называемом "российском вмешательстве" в американские выборы. Кремль неоднократно все обвинения отвергал. Сам господин Мюллер заявил, что не нашел свидетельств сговора между предвыборным штабом Трампа и Москвой. В соцсетях на актеров тут же обрушилась критика.

Дональд Трамп этот ролик пока никак не прокомментировал. Американский президент занят другими делами - к примеру, пытается отразить обвинения журналистки Джин Кэролл в сексуальных домогательствах и изнасиловании. По словам женщины, все произошло 23 года назад в примерочной одного из нью-йорских магазинов.

Несмотря на все обвинения, по последним соцопросам, рейтинг Дональда Трампа пока остается весьма высоким. У себя в "Твиттере" он уже опубликовал видео, где явно намекает, что у власти будет всегда. А чтобы еще больше укрепить свой авторитет, президент США анонсировал очередную порцию санкций против Ирана. Белый дом продолжает обвинять Тегеран в нападении на танкеры в Оманском заливе. Как всегда, бездоказательно.

Александра Сергомасова, Филипп Швырев, "ТВ Центр".