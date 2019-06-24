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В Чехии прошла самая массовая за 30 лет акция протеста

11:58
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Несмотря на недовольство народа, Бабиш не намерен покидать свой пост

В Праге более 250 тысяч протестующих вышли на улицы с требованием отставки чешского премьер-министра Андрея Бабиша. Эта акция стала крупнейшей со времен "Бархатной революции" 1989 года, сообщает "Газета.Ru".

Митингующие прибыли в столицу со всех регионов Чехии. Сообщается, что билеты были раскуплены еще в начале прошлой недели. Протесты в стране продолжаются более двух месяцев. Бабиша обвиняют в коррупции и конфликте личных и государственных интересов. В частности, его подозревают  в незаконном получении субсидии ЕС в размере двух миллионов евро - для  агроконцерна, которым владеет политик.

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Участники протестной акции в Праге против премьер-министра Андрея Бабиша
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