Брэд Питт нашел способ завоевать Дженнифер Энистон

Актер осваивает эпистолярный жанр

Поклонники Дженнифер Энистон и Брэда Питта не перестают надеяться на воссоединение звездной пары. Ожидания подогревают анонимные источники, снабжающие журналистов слухами.

Издание News für die Schweiz сообщило со ссылкой на TMZ, что Питт идет на разные хитрости, чтобы вернуть себе Энистон. Недавно он якобы начал заваливать ее любовными посланиями. "Он написал, что думает о ней каждый день, - рассказал осведомленный источник. - И он сказал ей, что никогда не сделает ей больно, если она даст ему еще один шанс".

По неподтвержденным данным, Брэд Питт предложил бывшей жене провести несколько дней в отеле Hôtel du Cap-Eden-Roc в Каннах, где они были счастливы во время брака. Что на это ответила Дженнифер Энистон, неизвестно.

Зато поклонникам звезд и любителям сплетен хорошо известно, что Энистон обещала любить бывшего мужа до конца своих дней. "Я буду любить его всю свою жизнь. Он фантастический мужчина. Я ни о чем не жалею и я не собираюсь себя винить за это", - заявила актриса несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что Энистон и Питт отдохнули вместе в Риме. По словам источника, звезда "Друзей" пока боится подпускать экс-мужа слишком близко.

Напомним, Питт и Энистон были женаты с 2000 по 2005 год. После этого Питт женился на актрисе Джоли, а Энистон начала встречаться с актером Джастином Теру. В 2016 году Джоли подала документы на развод.

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