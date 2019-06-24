Известный рэпер найден мертвым в Петербурге

У него было больное сердце

Рэпер из Омска Никита Демидов, более известный как Порока Ронин, скончался в Петербурге от острой сердечной недостаточности, вызванной врожденным пороком сердца.

На странице рэпера в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что он умер 17 июня в своей квартире. Друзья начали искать музыканта после того, как он перестал выходить на связь. 20 июня они подали заявление на розыск.

Демидова кремировали утром в понедельник, 24 июня. В Петербург приехала мать рэпера. Друзья и поклонники Порока Ронина начали собирать для нее деньги. По словам женщины, у сына было больное сердце.

Никита Демидов был известен в музыкальных кругах. 28 апреля прошлого года он выступал на фестивале "Подполье" в Петербурге.