Отменят ли в России штрафы за тонировку стекол

Инициативу парламентариев назвали популистской

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля. Авторы законопроекта отмечают, что тонирование стекол в автомобиле является международной практикой. Она позволяет сделать машину не только комфортной, но и безопасной.

А еще тонировка позволяет экономить топливо в летний период, так как уменьшается необходимость пользоваться кондиционером.

Между тем автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал инициативу депутатов. По его словам, она популистская. "На самом деле у нас не самые жёсткие ограничения. У нас просто запрещено тонировать сильнее положенной нормы лобовое стекло и передние стёкла водителя и пассажира. Задние стёкла можно хоть чёрной краской закрасить", - подчеркнул он.

По его словам, в мире есть страны, где тонировка полностью запрещена, передает RT. По его словам, действующая система вполне оправданна. Сейчас люди очень часто, "из желания непонятно чего", тонируют всё. Это касается фар и лобовых стекол.