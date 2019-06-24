ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отменят ли в России штрафы за тонировку стекол

11:24
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Инициативу парламентариев назвали популистской

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля. Авторы законопроекта отмечают, что тонирование стекол в автомобиле является международной практикой. Она позволяет сделать машину не только комфортной, но и безопасной.

А еще тонировка позволяет экономить топливо в летний период, так как уменьшается необходимость пользоваться кондиционером.

Между тем автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал инициативу депутатов. По его словам, она популистская. "На самом деле у нас не самые жёсткие ограничения. У нас просто запрещено тонировать сильнее положенной нормы лобовое стекло и передние стёкла водителя и пассажира. Задние стёкла можно хоть чёрной краской закрасить", - подчеркнул он.

По его словам, в мире есть страны, где тонировка полностью запрещена, передает RT. По его словам, действующая система вполне оправданна. Сейчас люди очень часто, "из желания непонятно чего", тонируют всё. Это касается фар и лобовых стекол.

Главное сегодня
Сотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.