У Кейт Миддлтон нашли неизлечимую болезнь

Королевский протокол бывает безжалостным

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и английская королева Елизавета II оказались сестрами по несчастью. Они страдают морской болезнью - малоприятным недугом, от которого невозможно навсегда избавиться.

О болезни Кейт Миддлтон стало известно после публикации снимков, на которых она запечатлена с хмурым лицом по дороге на лондонский парад. Жену принца Уильяма так сильно укачало в карете, что ей стало невмоготу улыбаться и изображать веселье. Миддлтон не смогла отказаться от поездки в карете, поскольку это предписано королевским протоколом.

Sunday Mirror пишет, что Кейт Миддлтон страдает морской болезнью в той же мере, что и Елизавета II. Королева до сих вспоминает "ужасную" двухчасовую поездку в карете в день своей коронации в 1953 году. Тогда ее везли в многотонном экипаже, запряженном восемью лошадьми.

Врачи говорят, что лекарства, которые являются самым эффективным средством от морской болезни, вызывают сонливость, поэтому члены королевской семьи предпочитают от них воздерживаться. Что может быть хуже, чем заснуть на глазах своих подданных?

Букингемский дворец не комментировал заболевание Кейт Миддлтон.

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