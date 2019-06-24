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В России началась внезапная проверка боеготовности

11:47
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Она продлится с 24 по 28 июня

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил о внезапной проверке боеготовности в войсках и силах Центрального военного округа. Она проходит по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.

По словам Шойгу, с 06:00 по московскому времени в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления ЦВО, часть войск, а также сил Южного и Восточного военных округов. Также в боеготовность приводятся отдельные соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. К проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Глава Минобороны отметил, что будут отработаны задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз, уничтожения незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил, передает ТАСС.

Внезапная проверка войск ЦВО продлится с 24 по 28 июня. Будет проведено более 50 учений на более чем 35 полигонах. Шойгу подчеркнул, что мероприятие направлено на оценку способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе. Там сохраняются "серьезные угрозы террористического характера".

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