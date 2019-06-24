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Леди Гага избегает Купера после ухода Шейк

12:24
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Актеру грозит одиночество

Певица Леди Гага отказалась встречаться с актером Брэдли Купером. Она почувствовала себя виноватой в том, что он бросил русскую супермодель Ирину Шейк после четырех лет совместной жизни. 

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Об этом пишет Mirror. По данным издания, певица держит актера на расстоянии. Если между ними и были какие-то романтические отношения во время съемок фильма "Звезда родилась", то сейчас Леди Гага относится к Брэдли Куперу исключительно как к другу.  

Поп-исполнительница прекрасно понимает, что слухи о ее романе с актером ранили Ирину Шейк. При этом певица знает, что отношения Шейк и Купера и без того близились к краху и что она не могла стать главной причиной разрыва. Тем не менее ей неприятна вся эта ситуация, утверждают журналисты. 

Между тем британская журналистка Эдит Боуман сообщила, что Брэдли Купер и Леди Гага могут выступить на фестивале в Гластонбери, который пройдет в Британии с 26 по 30 июня. Об этом ей рассказал сам актер. На сцене также выступят Кайли Миноуг, Джанет Джексон, The Killers, The Cure и другие. 

Напомним, слухи о расставании Шейк и Купера появились еще в мае. Говорят, что актер не захотел жениться на матери своего ребенка, поэтому их отношения разрушились. По другой версии, артист изменил супермодели с певицей Леди Гагой. Источники утверждают, что дочь Лея - это единственное, что еще связывает Купера и Шейк. 

Видео: Шейк и Купер больше не любят друг друга

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