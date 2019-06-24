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Россиян атаковал блокирующий вирус

12:18
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Также он способен майнить криптовалюту

Вирус Troldesh атаковал российские компании. В последних модификациях он способен не только шифровать файлы и требовать выкуп для восстановления доступа к ним, но и майнить криптовалюту, а также увеличивать трафик на веб-сайты. Об этом сообщила международная компания Group-IB, зафиксировавшая вирус.

Опасные письма отправляются якобы с почтовых ящиков авиакомпаний, автодилеров, а также от СМИ. Адреса отправителей этих сообщений подделаны.

Впервые этот вирус был зафиксирован еще в 2015 году, но со временем его модифицировали, передает РИА Новости. Масштаб атак с использованием Troldesh в текущем квартале стал почти в 2,5 раза больше, чем за весь 2018 год. Пик активности вируса-шифровальщика пришелся на июнь.

В рассылке задействована инфраструктура, включающая зараженные IoT-устройства, в частности, роутеры. Масштаб атак с использованием этого вируса растет. В июне Group-IB обнаружила более 1,1 тысячи фишинговых писем, которые содержат Troldesh. Всего во втором квартале 2019-го их количество превысило шесть тысяч.

В мае прошлого года пользователей мучил новый компьютерный вирус, получивший название VPNFilter. Он был замечен в 54 странах. Заражены оказались примерно 500 тысяч устройств. Вредоносная программа выводила из строя роутеры и накопители, а также позволяла похищать данные с сайтов.

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