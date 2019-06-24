Женщину-автора потерянной записки Путину решили найти

Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Республике Коми

В республике Коми разыскивают женщину, которая передала президенту России Владимиру Путину записку во время его поездки по регионам. Как рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Быковская, именно там, скорее всего, произошла эта история.

По ее словам, в сентябре 2010 года местная жительница при похожих обстоятельствах передавала записку с просьбой помочь своему сыну, которого, по ее мнению, "незаконно преследовали по уголовному делу". При этом к омбудсмену она "не обращалась со своей проблемой, никто ее не знает", передает ТАСС.

28 сентября 2010 года Владимир Путин, который тогда занимал пост премьер-министра, посетил в Коми лесоперерабатывающие предприятия. Также он провел там совещание, посвященное реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе. Местные СМИ и социальные сети сообщали, что у выхода из здания региональной администрации Путина ждали две женщины. Одна из них смогла пройти через охрану и отдать записку на салфетке.

20 июня во время "Прямой линии" президент России рассказал о том, как не смог помочь женщине, которая передала ему записку. Он передал ее своим людям, решив прочитать просьбу позднее, но сообщение в итоге потерялось. Сам Путин признался, что ему до сих пор стыдно за то, что произошло тогда.

СМИ позднее узнали, что это произошло в столице Республики Коми Сыктывкаре девять лет назад. Женщину звали Валентина. Ей с большим трудом удалось передать Путину записку с просьбой о помощи в поиске справедливости относительно её осуждённого сына.

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Видео: Путин прослезился на прямой линии