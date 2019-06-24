Грузинские власти сдались

Правящая партия согласилась на уступки оппозиции

Грузинские власти пошли на уступки оппозиции и согласились провести выборы в парламент по новой схеме. Об этом заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

Ожидается, что досрочное голосование состоится в 2020 году по пропорциональной системе. Выборы пройдут при нулевом проходном барьере. Это означает, по словам Иванишвили, что в парламенте Грузии будут представлены практически все партии, которых поддержат избиратели.

"За требованиями общественности обязательно последуют правовые результаты. Должны быть наказаны те, кто организовал массовое насилие, и те, кто превысил силу", - добавил лидер "Грузинской мечты".

Оппозиция сочла решение правящей партии победой общественности над властями. При этом завершать акции протеста она не намерена. Как заявила один из лидеров партии "Европейская Грузия" Елена Хоштария, не выполнено еще одно требование - отставка главы МВД Георгия Гахария.

"Эта победа является очень важной потому, что вы (митингующие) сказали всем политикам, что ни в коем случае оскорбление чести нашего общества не пройдет бесследно, и каждая последующая власть будет отвечать за подобные недостойные и незаконные поступки", - приводит ее слова агентство ТАСС.

Лидер другой оппозиционной партии "Единое национальное движение" Саломе Самадашвили подчеркнула, что без отставки главы МВД диалога с властями не будет.

В 2020 году парламентские выборы в Грузии должны были пройти по смешанной системе и только в 2024-м — по пропорциональной с 5-процентным проходным барьером. С 20 мая в Тбилиси проходят акции протеста. В первый день митинг завершился столкновениями с полицией, пострадали около 300 человек. Митингующие требовали отставки ряда чиновников правительства Грузии и проведения досрочных парламентских выборов.

Из-за акций протеста, сопровождавшихся антироссийскими лозунгами, власти России были вынуждены приостановить авиасообщение с Грузией. Временный запрет на полеты начнется действовать 8 июля. Гражданам России рекомендовано не ездить в Грузию. Уже находящиеся там туристы будут возвращены на родину.

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