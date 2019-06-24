ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Скандал с дочкой Кошевого на "Голосе" напомнил позор Алсу

13:33
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Украинцы сравнивают Варвару с Микеллой

Успехи 11-летней Варвары Кошевой на украинском шоу "Голос. Дети" вызвали скандал. Ее папа - Евгений Кошевой, звезда студии "Квартал 95" и друг нового президента Украины Владимира Зеленского. 

Папа все купил: на шоу "Голос" разгорелся новый скандал из-за дочки знаменитости
"Переживали друг за друга": мама Таисии Скомороховой высказалась о травле на украинском "Голосе"
"Моральный бонус": Алсу получила новые привилегии после скандала на "Голосе"

На этапе "Бои" Варвара Кошевая исполнила песню "Дим" вместе с двумя другими участниками шоу. Судьи признали ее лучшей в тройке, что показалось подозрительным некоторым зрителям и интернет-пользователям. По их мнению, девочке подсуживают из-за того, что ее папа дружит с украинским президентом и имеет большое влияние. 

"Сразу было понятно, что Кошевую "просунут". И "Рассмеши комика", и "Голос". Видно, что "лысый" в деле", - написал один из недовольных, назвав лысым Евгения Кошевого. "Чего-то все напоминает российскую версию "Голоса" с дочкой Алсу. Будем честны, дочь нашего любимого комика, в отличие от дочери Алсу, петь умеет... Но совсем не лучше других претендентов в данной тройке", - выразил мнение другой юзер. 

Впрочем, большинство зрителей влюбилось в юную певицу. Они напомнили, что первая попытка Варвары попасть на шоу закончилась провалом. "Вы чего свою Алсу везде суете! Варя еще до Микеллы в "Голосе" участвовала и проходила, это ее вторая попытка", "Кто сравнивает ее с дочкой Алсу - большой глупец. Варя более напористая и поет гораздо лучше", "По блату ей только куча негатива досталась, а место в команде заслужено", - написали сочувствующие. 

Напомним, дочь Алсу Микелла Абрамова подверглась травле в соцсетях, когда стало известно, что в финале российского шоу "Голос. Дети" за нее голосовали боты. Первый канал отменил результаты конкурса и признал победителями всех девятерых финалистов. 

Видео: Галкин испугался за своих детей после скандала на "Голосе"

Читайте также:
Новости по теме
Евгений Кошевой
Евгений Кошевой
Варвара Кошевая
Варвара Кошевая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.