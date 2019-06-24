Скандал с дочкой Кошевого на "Голосе" напомнил позор Алсу

Украинцы сравнивают Варвару с Микеллой

Успехи 11-летней Варвары Кошевой на украинском шоу "Голос. Дети" вызвали скандал. Ее папа - Евгений Кошевой, звезда студии "Квартал 95" и друг нового президента Украины Владимира Зеленского.

На этапе "Бои" Варвара Кошевая исполнила песню "Дим" вместе с двумя другими участниками шоу. Судьи признали ее лучшей в тройке, что показалось подозрительным некоторым зрителям и интернет-пользователям. По их мнению, девочке подсуживают из-за того, что ее папа дружит с украинским президентом и имеет большое влияние.

"Сразу было понятно, что Кошевую "просунут". И "Рассмеши комика", и "Голос". Видно, что "лысый" в деле", - написал один из недовольных, назвав лысым Евгения Кошевого. "Чего-то все напоминает российскую версию "Голоса" с дочкой Алсу. Будем честны, дочь нашего любимого комика, в отличие от дочери Алсу, петь умеет... Но совсем не лучше других претендентов в данной тройке", - выразил мнение другой юзер.

Впрочем, большинство зрителей влюбилось в юную певицу. Они напомнили, что первая попытка Варвары попасть на шоу закончилась провалом. "Вы чего свою Алсу везде суете! Варя еще до Микеллы в "Голосе" участвовала и проходила, это ее вторая попытка", "Кто сравнивает ее с дочкой Алсу - большой глупец. Варя более напористая и поет гораздо лучше", "По блату ей только куча негатива досталась, а место в команде заслужено", - написали сочувствующие.

Напомним, дочь Алсу Микелла Абрамова подверглась травле в соцсетях, когда стало известно, что в финале российского шоу "Голос. Дети" за нее голосовали боты. Первый канал отменил результаты конкурса и признал победителями всех девятерых финалистов.

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