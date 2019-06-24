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Россия ополчилась на грузинское вино

12:59
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества грузинского алкоголя

Российские специалисты будут более пристально следить за качеством алкогольной продукции из Грузии, ввозимой на территорию нашей страны. Об этом сообщили в понедельник в Роспотребнадзоре. Там указали, что "в динамике" качество алкоголя ухудшается.

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"С 2014 года по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции производства Грузия, не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило в 2018 году — 203 тысячи литров", - говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре также указали, что в их распоряжении имеются высокотехнологичные методы контроля.

В июне стало известно, что в нашей стране могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя, куда будет закрыт вход несовершеннолетним. Таким образом планируется снизить спонтанную покупку пива, вина и крепких спиртных напитков.

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