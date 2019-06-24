Россия ополчилась на грузинское вино

Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества грузинского алкоголя

Российские специалисты будут более пристально следить за качеством алкогольной продукции из Грузии, ввозимой на территорию нашей страны. Об этом сообщили в понедельник в Роспотребнадзоре. Там указали, что "в динамике" качество алкоголя ухудшается.

"С 2014 года по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции производства Грузия, не соответствующей обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило в 2018 году — 203 тысячи литров", - говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре также указали, что в их распоряжении имеются высокотехнологичные методы контроля.

В июне стало известно, что в нашей стране могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя, куда будет закрыт вход несовершеннолетним. Таким образом планируется снизить спонтанную покупку пива, вина и крепких спиртных напитков.