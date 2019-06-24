"На руке вскочила шишка": Исаева впервые назвала причину смерти Началовой

Певицей занимались иностранные онкологи

Анна Исаева, пиар-директор Юлии Началовой, рассказала о первых признаках рака кожи, которые иностранные врачи обнаружили у певицы.

Несколько лет назад у Юлии Началовой вскочила на руке шишка. Находясь в США по работе, она обратилась к местным врачам.

"У Юли вскочила на руке болячка, напоминающая шишку. <...> Доктора сделали анализ и заявили: новообразование действительно нехорошее, именно так начинается рак кожи. Но Юлечку сразу же отправили на лечение и бугор вырезали. А буквально через несколько дней выписали из больницы", - рассказала Исаева "СтарХиту", опровергнув информацию о том, что Началова умерла после химиотерапии, которая подкосила ее силы.

По словам Анны Исаевой, ее подругу сгубил не рак, а заражение крови. "О шишке же напоминал лишь крошечный шрам на руке", - отметила она.

Ранее отец Началовой пожаловался на экс-возлюбленного дочери - хоккеиста Александра Фролова, который намерен отстаивать свое право на часть квартиры певицы.

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Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Артистка несколько дней провела в коме. У певицы осталась дочь Вера от футболиста Евгения Алдонина.

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