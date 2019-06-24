Когда возобновится авиасообщение с Грузией

Кремль считает опасность для россиян в Грузии реальной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией. По его словам, четких сроков нет, это произойдет, когда ситуация в стране вернется в "нерусофобское русло".

"Как только это будет зафиксировано, тогда это станет поводом для того, чтобы задуматься о пересмотре принятого решения", - сказал он.

Песков пояснил, что Россия ввела ограничения на полеты в Грузию для обеспечения безопасности россиян. Москва не является сторонником навязывания своей позиции через санкции, но в этой ситуации была вынуждена пойти на такой шаг. В Кремле полагают, что опасность для россиян в Грузии реальная, это подтверждает агрессия в отношении депутатов и журналистов из России.

"С агрессивным поведением ультрас столкнулись наши журналисты, вы знаете, что с агрессивным отношением к себе столкнулись наши парламентарии. Почему, какая же гипотетическая [опасность]. Спросите у журналистов ВГТРК: насколько она гипотетическая - по зубам получить? Она вовсе не гипотетическая, она физическая", - приводит слова представителя Кремля агентство РИА Новости.

Акции протеста, сопровождающиеся антироссийскими высказываниями, продолжаются в Грузии с 20 июня. В первый день митинг завершился столкновениями с полицией, пострадали около 300 человек. Протестующие требуют от властей отставки главы МВД и проведения досрочных парламентских выборов. На пятый день протестов правящая партия пошла на некоторые уступки оппозиции.

Из-за акций протеста власти России были вынуждены приостановить авиасообщение с Грузией. Временный запрет на полеты начнется действовать 8 июля. Гражданам России рекомендовано не ездить в Грузию. Уже находящиеся там туристы будут возвращены на родину.