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В Москве до конца года введут в эксплуатацию 12 домов по реновации

15:08
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев.

Более 22 километров дорог построено в столице с начала года за счет средств городского бюджета. Итоги за первое полугодие в понедельник подвели в столичном Департаменте строительства.

Среди знаковых объектов - участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до улицы Лосиноостровская, тоннель под Калужским шоссе и многоуровневая транспортная развязка в районе транспортно-пересадочного узла "Столбово", передает "ТВ Центр".

Тем временем в столице продолжается реализация программы реновации. Сейчас в городе возводят 116 жилых домов, 43 уже построено и введено в эксплуатацию. До когда года к ним добавятся ещё 12. Кроме того, на трёх десятках площадок стройка начнется в самое ближайшее время. К новому году в Москве также завершат строительство сразу шести станций метро.

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Жилой дом, построенный по программе реновации
Жилой дом, построенный по программе реновации
Жилой дом, построенный по программе реновации
Жилой дом, построенный по программе реновации
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