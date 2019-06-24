Принцип "золотого окна": за какое время можно спасти человека при инсульте

В городе уже несколько лет успешно работает целая "инсультная сеть"

"Золотое окно". Всего шесть часов. Это время, за которое врачи могут спасти человека при инсульте. Роль играет всё - и насколько быстро вызвали скорую помощь, и оперативность доставки пациента в клинику. В Москве такие случаи на особом контроле.

Неподатливые канаты Юлия упорно сплетает в узор. Маме двух мальчиков с косичками управляться особенно сложно, но это часть домашнего (то есть пока больничного) задания - разрабатывать моторику левой руки после перенесенного инсульта. Юлии стало плохо на детской площадке. В тот день сильно болела голова, и в какой-то момент она просто упала со скамейки, передает "ТВ Центр".

Дальше все закрутилось: соседи вызвали скорую, из школы прибежал старший сын, он вынес из дома документы, забрал пятилетнего брата с площадки. Подруги Юлии позвонили мужу.

Не потеряли ни минуты: по маршруту "инсультной сети" Юлию доставили к неврологу, затем провели компьютерную томографию и другие исследования.

Юлию доставили в рентгеноперационную, ее состояние было тяжелым: острый период инсульта, полностью обездвижены левые конечности и нижняя часть лица. Уже через полтора часа восстановилось мозговое кровообращение. Спустя несколько дней она уже могла сама вставать и ходить.

Случай с Юлией называют уникальным: женщина перенесла инсульт в довольно молодом возрасте - 37 лет. Провокаторами стали стресс и жара. И благодаря минимальным временным затратам на пути в операционную женщине удалось восстановиться полностью.

Медики называют это время - "золотое окно" - всего 6 часов. До их истечения врачи могут оказать помощь и спасти мозговую ткань. И сделать им это помогли нерастерявшиеся соседи.

Наталья Тарасова, Николай Жуков, Николай Мурашов, "ТВ Центр".