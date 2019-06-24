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Большой театр меняет порядок продажи билетов

14:56
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Недостатки реализации выявила Счетная палата

Большой театр будет продавать билеты по-другому. С сентября в кассы в первый день предварительной продажи их будет поступать больше, чем раньше, передает "ТВ Центр".

Бронь, которая раньше оставалась за министерствами и ведомствами, а также различными спонсорами театра, сократится почти на треть. А это дополнительные 100 мест в открытом доступе.

Такие рекомендации поступили от Счётной палаты после проверки. Оказалось, привычная схема распространения имела недостатки. Бронь на спектакли на Исторической сцене выкупалась не полностью. Часть билетов поступала в свободную продажу, при этом предъявлять паспорт уже не требовалось, чем и пользовались спекулянты.

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