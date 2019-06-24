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В центре имени Грабаря научились реставрировать японские мечи

15:18
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Мастер-класс провел ведущий эксперт Нобуо Симада

В  центре имени Грабаря открывают новое направление - по реставрации японских мечей. Клинок, перед которым, казалось бы, не устоит ничто, всё-таки бывает уязвим. И правильно восстановить его - целая наука. Дать мастер-класс для москвичей приехали специалисты из Японии. И сразу удивились умению наших реставраторов работать с раритетами из бумаги.

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Специалисты центра имени Грабаря с гордостью демонстрируют работу своих мастерских коллегам из Японии. Эти афиши театра Кабуки долгие годы висели в рабочем кабинете кинорежиссера Сергея Эйзенштейна. Он был поклонником японского театрального искусства, поэтому после гастролей труппы в СССР в 1928 году эти полотна оказались в его распоряжении. Мастера восстановили графику и скоро передадут полотна назад - в Музей кино. Российские реставраторы творят чудеса. Восстанавливают произведения искусства из всевозможных материалов. Нет только специалистов по японским мечам, передает "ТВ Центр".

Мастер-класс от ведущего эксперта Нобуо Симады - первый шаг центра Грабаря к созданию новой мастерской. Меч в Японии - не просто оружие. Это часть традиционной духовной культуры, предмет искусства, объект любования и коллекционирования. Поэтому к сохранению японского меча и клинка в стране восходящего солнца относятся сверхпрофессионально. Первое, что нужно определить, рассказывает Нобуо Симада, этот возраст оружия. Чем старше меч, тем больше изгиб.

Для коллекционеров и реставраторов все тонкости очень важны. Ведь вывезти оружие на реставрацию в Японию - процедура сложная.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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