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Эксперт по долголетию высоко оценил социальное развитие Москвы

13:34
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Семена здоровья и долгожительства произрастают в столице, заявил Дэн Бюттнер

Проект "Здоровая Москва" является блестящей идеей, заявил известный эксперт по долголетию Дэн Бюттнер. Он посетил один из 46 павильонов "здоровья" в парке Сокольники, сообщает ТВЦ.RU.

Эксперт высоко оценил и проект "Московское долголетие", который стартовал в марте 2018 года. В нем участвуют около 160000 представителей старшего поколения. Бюттнер рассказал, что в 90-м году провел неделю в военно-морском госпитале в Одессе, и это было далеко не самое лучшее место, где ему приходилось бывать. В эти дни Бюттнер посетил три клиники в Москве и был поражен подходом к здравоохранению, который применяют в столице.

"Клиники повернулись лицом к людям. Сейчас больница — это чистое красивое место, куда можно прийти измерить давление, сахар и сдать другие анализы. То, как эти клиники работают, позволяет выявить заболевание до того, как человеку придется ложиться в стационар. Это серьезные усилия. Семена здоровья и долгожительства уже произрастают здесь", - сказал эксперт.

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