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В кухонных губках обнаружили "супервирусы"

13:45
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Их можно использовать для уничтожения "супербактерий"

Внутри простых кухонных губок есть сразу несколько вирусов-бактериофагов. Такое открытие сделали молекулярные биологи из Технологического института Нью-Йорка (США).

Этих инфекционных агентов можно использовать для уничтожения "супербактерий". Речь идет о микробах, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков. Находка была представлена на конференции ASM Microbe 2019 в Сан-Франциско.

По словам микробиолога Брианна Уайсса из Технологического института Нью-Йорка, открытие доказывает важность исследований разных мест обитания микробов, сообщает ФАН.

До этого медики говорили о появлении "супербактерий". Они устойчивы к антибиотикам и являются опасными возбудителями инфекций человека. Сейчас ученые ищут способ нейтрализации опасных микробов.

В частности, они ищут вирусы-бактериофаги, способные уничтожать "супербактерии". Как отметил Уайсс, группа ученых нашли "губочные" бактериофаги, которые заражают несколько штаммов энтеробактерий. Микробы встречаются в кишечнике человека. Они полезны для организма и убивают чумную палочку и возбудителей пневмонии - сальмонеллу.

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