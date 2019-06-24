Любовница показала 14-летнего сына Золотухина на ТВ

Рождение ребенка осчастливило Ирину Линдт

Актриса Ирина Линдт, которая в 2004 году родила сына от актера Валерия Золотухина, дала откровенное интервью Татьяне Устиновой в очередном выпуске программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр".

45-летняя актриса заявила, что рождение сына Ивана стало самым большим счастьем в ее жизни. При этом они с Золотухиным не планировали заводить детей вне брака, призналась Линдт. "Более того, я, наоборот, даже думала, что этого никогда не будет, потому что все равно я была такой человек, мне хотелось, чтобы семья, чтобы все было как-то хорошо и правильно. Но когда я забеременела, я понимала: нет, это мой ребенок, и тут вариантов никаких быть не может", - рассказала артистка.

По словам Ирины Линдт, Иван родился крупным мальчиком - 4,5 килограмма и 56 сантиметров. Первое время она не понимала, то ли ее ребенок - переросток, то ли другие дети в роддоме - недоношенные. "И, не знаю, мне кажется, он был такой хорошенький. Сразу такие губки у него были. Он родился с тёмными волосами, чёрненький был, потом он стал белый и кудрявый", - поделилась Линдт.

Последняя возлюбленная Золотухина сообщила, что Иван учится на пятерки и четверки, играет в волейбол и занимается танцами. У них с сыном разный взгляд на некоторые вещи, но в целом они хорошо ладят. "Не то что он у меня какой-то там оболтус, нет. И он очень добрый, даже если он - понятное дело, переходный возраст никто не минует, - даже если он что-то грубо или как-то там говорит или что-то, но у него тоже абсолютно вот это какое-то качество, он никогда не отойдет от меня, если у нас какой-то конфликт, прежде чем я его не обниму, не поцелую. Он не может держать в себе это зло. Он очень добрый, и поэтому я думаю, что мне повезло. Мне не трудно с ним даже в переходном возрасте", - сказала Линдт.

В программе "Мой герой" также показали 14-летнего Ивана, который рассказал о своем отношении к маме: "Мама у меня замечательная. Я очень люблю свою маму. Мама всегда посочувствует, пожалеет, разделит со мной радость и накормит борщом всяким. На маму я, наверное, похож тем, что мы оба всегда любим довести дело до конца. Если мы начали, то по-любому надо закончить. Похожи еще тем, что оба любим повеселиться, как-то там подурить. Мне не нравится, когда она так делает, вот, например, хочешь: "Мам, можно я пойду сегодня погуляю?" И вот это вот: "Делай что хочешь". И вот ты понимаешь, что можешь пойти, тебе разрешили, но, с другой стороны, ты знаешь, что потом будет с тобой. Ну вот это, наверное, основное. Иногда прямо бесит сильно".

Напомним, в последние годы своей жизни Валерий Золотухин жил в гражданском браке с актрисой Ириной Линдт, но официально не расторгал брака с Тамарой. Золотухин скончался в 2013 году, в последний путь на Алтае его провожали обе его любимые женщины - официальная вдова Тамара Владимировна и последняя возлюбленная Ирина.