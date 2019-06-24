ПАСЕ отказалась обсуждать неуплату Россией членских взносов

Нашу страну лишили основных полномочий в 2014-м, спустя три года Россия отказалась платить взносы

В понедельник Парламентская ассамблея Совета Европы обсудит возвращение России в состав организации. Если решение примут, наша делегация сможет принять участие уже в июньской сессии ПАСЕ, передает "ТВ Центр".

При этом попытка перенести этот вопрос на другой день была отклонена. Также участники не стали рассматривать привлечение России к ответственности за неуплату членских взносов.

Как отметила глава ПАСЕ, подобное приглашение носит "исключительный характер", ведь по правилам подтвердить участие в Совете можно только один раз в год – в январе.