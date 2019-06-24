ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ПАСЕ отказалась обсуждать неуплату Россией членских взносов

14:47
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Нашу страну лишили основных полномочий в 2014-м, спустя три года Россия отказалась платить взносы

В понедельник Парламентская ассамблея Совета Европы обсудит возвращение России в состав организации. Если решение примут, наша делегация сможет принять участие уже в июньской сессии ПАСЕ, передает "ТВ Центр".

При этом попытка перенести этот вопрос на другой день была отклонена. Также участники не стали рассматривать привлечение России к ответственности за неуплату членских взносов.

Как отметила глава ПАСЕ, подобное приглашение носит "исключительный характер", ведь по правилам подтвердить участие в Совете можно только один раз в год – в январе.

Читайте также:
Новости по теме
Заседание ПАСЕ
Заседание ПАСЕ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.