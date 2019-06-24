Васильева призвала выровнять качество образования

В городских и малокомплектных школах должно быть одинаково высокое качество

Повышение качества образования, модернизация школ и кадровые вопросы - эти темы обсудили в понедельник на парламентских слушаниях в Госдуме. С докладом выступила министр просвещения Ольга Васильева, передает "ТВ Центр".

Серьезной проблемой она назвала нехватку учителей, подчеркнув, что только половина выпускников педагогических вузов идёт работать по специальности. Одной из причин Васильева назвала избыточную отчетность, с которой сейчас сталкиваются школьные преподаватели. В связи с этим бюрократическая нагрузка должна быть снижена, соответствующие изменения будут внесены в Трудовой кодекс. Кроме того, Васильева заявила о принципиальных переменах, которые необходимы в сельских школах.

"Главное для нас - это выровнять качество образования при оставлении малокомплектных школ, потому что я убеждена, что если закрываются школы, прекращается жизнь в селе, потому что школы - это социокультурный центр", - сказала она.