В УЕФА отреагировали на русофобскую выходку грузинских футболистов

Там переложили ответственность на Грузинскую футбольную федерацию

Инциденты с футболистами и болельщиками в Грузии, которые провели антироссийские акции, произошли во внутреннем соревновании. Об этом сообщили в УЕФА.

Таким образом, любые дисциплинарные меры подпадают только под юрисдикцию соответствующих органов Грузинской футбольной федерации. УЕФА же может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации, подчеркнули там, передает "Чемпионат.com".

Ранее антироссийские настроения в Грузии поддержали местные футболисты. Игроки тбилисского "Локомотива" и кутаисского "Торпедо" вышли на матчи 19-го тура национального чемпионата в белых и чёрных футболках с надписями о том, что Россия якобы оккупировала часть Грузии.

Сопровождающиеся антироссийскими высказываниями акции протеста продолжаются в Грузии с 20 июня. В первый день митинг завершился столкновениями с полицией. В итоге пострадали около 300 человек. Протестующие требуют от властей отставки главы МВД, а также проведения досрочных парламентских выборов. На пятый день протестов правящая партия пошла на некоторые уступки оппозиции.

Власти России из-за акций протеста были вынуждены приостановить авиасообщение с Грузией. Временный запрет на полеты начнет действовать с 8 июля. Россиянам рекомендовано не ездить в Грузию. Те туристы, которые уже находятся там, вернутся на родину.

Между тем, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией. По его словам, четких сроков нет, это произойдет, когда ситуация в стране вернется в "нерусофобское русло".

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