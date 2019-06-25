Жизнь россиян сильно изменится с 1 июля

Новые правила в магазинах, "звездность гостиниц" и помощь ипотечникам

Начало второго полугодия принесет россиянам порцию неминуемых социально-экономических изменений. Каких именно – разбирался TBЦ.Ru

Пособия по уходу за инвалидами

С первого дня июля в два раза увеличатся пособия по уходу за инвалидами детства I группы и детьми инвалидами. Теперь родители или опекуны будут получать 10 тысяч рублей в месяц на уход вместо 5,5 тысячи рублей.

ГЛОНАСС в транспорте

С 1 июля возобновится оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации в наземном, морском, воздушном и космическом пространстве ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Все автобусы, троллейбусы и автомобили, предназначенные для перевозки опасных грузов, должны быть обязательно подключены к этой системе.

Процентные ставки по потребкредитам

С 1 июля 2019 года процентная ставка по договору потребительского кредита не сможет превышать 1% в день, а среднерыночное значение полной стоимости займа более чем на одну треть.

Дольщиков защитят

Россия с 1 июня переходит на систему с эскроу-счетами. Строительные компании будут аккумулировать деньги покупателей недвижимости на этих счетах в банках, а вести работы они смогут на средства, полученные в кредит. Деньги дольщиков будут доступны только после сдачи дома в эксплуатацию.

Помощь ипотечникам

С 31 июля начинает действовать закон об ипотечных каникулах. Люди, попавшие в трудную материальную ситуацию, смогут временно приостановить выплаты по кредиту или уменьшить размер ежемесячного платежа. Перерыв может длиться не больше полугода, и правом на отсрочку можно воспользоваться только один раз для одного кредита.

Изменения для гостиниц

С 1 июля все гостиницы, в которых более 50 номеров, должны будут получить "звездность". Без "звезды" работать будет запрещено, присуждать их будут специальные организации, получившие советующую аккредитацию. На хостелы нововведение не распространяется.

Продуктовые полки будут выглядеть по-другому

В середине лета изменятся правила продажи молочной продукции. Теперь магазины должны отдельно размещать натуральную молочную продукцию и продукцию с содержанием растительных жиров, а также оформить полки с товарами специальными опознавательными знаками.