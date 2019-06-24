Стало известно место похорон артиста Андрея Харитонова

Поклонники не смогут попасть на прощание

Похороны советского и российского актера театра и кино Андрея Харитонова пройдут в Киеве. Дата пока неизвестна. Артист скончался 23 июня в возрасте 59 лет.

Как рассказала вдова артиста Ольга Смирягина, такова его воля. Тело будет кремировано, а прах перевезут в Киев. Прощание пройдет в Москве 27 июня. Церемония будет закрытой.

"Только для самых близких, очень узкого круга людей. Это тоже была воля Андрея", - подчеркнула вдова артиста. По ее словам, он хотел, чтобы люди запомнили его таким, каким видели его в фильмах – "красивым, лучезарным, молодым, но только не тяжелобольным, изможденным недугом человеком".

Причиной смерти Андрея Харитонова стала онкология, сообщает kp.ru ("Комсомольская правда"). Он сильно похудел. "Мы точно не знаем, когда появилась опухоль. Но зимой случился рецидив. В последнее время он уже не вставал с постели", - призналась Ольга Смирягина.

При этом она подчеркнула, что ее муж умер дома в субботу однако официальная дата смерти — воскресенье, 23 июня.

Ранее режиссер-документалист Виталий Манский опубликовал в Facebook фотографию Харитонова, которая была сделана на съемках фильма "Овод". В нем актер сыграл Артура Бертона. Манский напомнил, что после этого фильма артист стал настоящей звездой, но затем "что-то надломилось". "И уходил, к большому сожалению, он почти забытым", - написал он.

На счету Харитонова такие фильмы, как "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Тайна "Черных дроздов", "Человек-невидимка". Всего он снялся в более чем 40 фильмах.

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