Путин продлил санкции против Запада

Ответные меры действуют уже пять лет

Владимир Путин своим указом продлил действие контрсанкций в отношении стран Евросоюза. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Специальные экономические меры будут действовать до 31 декабря 2020 года. Они направлены на защиту национальных интересов России. Документ вступает в силу со дня подписания.

Москва ввела контрсанкции в августе 2014 года. Под их действие попали страны ЕС, США, Норвегия, Украина, Черногория, Албания, Исландия и Лихтенштейн.

Евросоюз и ряд стран Запада ввели санкции против России в 2014 году из-за ситуации на Украине. Под ограничительные меры попали ряд российских политиков, а также представителей бизнеса и различные компании. Запад заявлял, что отменит рестрикции в случае выполнения Москвой минских соглашений, но Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине.