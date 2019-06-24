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Маркл обошла Миддлтон по числу драгоценностей

15:15
  • понедельник
  • 24 июня 2019

У нее в коллекции 91 ​украшение

Стоимость ювелирных украшений, накопленных Меган Маркл за год супружеской жизни с принцем Гарри, оценили в 600 тысяч фунтов стерлингов.

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Журналисты и поклонники королевской семьи обратили внимание, что во время парада в Лондоне герцогиня Сассекская надела на палец сразу три кольца. Два из них достались ей из коллекции принцессы Дианы, а одно ей подарил принц Гарри в день свадьбы.  

По данным Daily Mail, Меган Маркл владеет 91 ювелирным украшением: семь ожерелий, 23 браслета, 26 колец, 35 пар сережек. Часть из них носила Диана - мать принца Гарри. Общая сумма драгоценностей составляет 600 тысяч фунтов стерлингов (более 48 миллионов рублей). Примечательно, что у Кейт Миддлтон всего 60 ювелирных украшений. 

"Королевская семья - один из лучших примеров того, как ювелирные изделия с бриллиантами могут выдержать испытание временем, переходить из поколения в поколение, причем с годами их эмоциональная и материальная ценность только возрастает", - заявил ювелир Грант Мобли.

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