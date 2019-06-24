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Россия вышла на второе место по продажам вооружений

14:57
  • понедельник
  • 24 июня 2019

Валютная выручка выросла на 45%

В Кремле прошло заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. Открыл совещание Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

На заседании обсуждали текущие задачи и перспективы на ближайшие два года. Владимир Путин отметил, что благодаря последовательной реализации принятых ранее решений в 2018 году удалось перевыполнить план поставок товаров военного назначения за рубеж. На 45% возросла валютная выручка от экспорта и сегодня Россия занимает второе место на мировом рынке вооружений.

"Наряду с экспортом вооружения, в том числе самых современных его образцов, необходимо активнее заниматься вопросами модернизации уже поставленной техники, разворачивать на территориях государств-заказчиков сервисные центры, сокращать сроки оказания ремонтных услуг. Важно развивать успешный опыт кооперации в сфере производства вооружений и военной техники. Там, где это отвечает взаимным интересам, продолжать практику совместного проведения опытно-конструкторских работ и передачи заказчикам российских технологий. Мы с вами хорошо знаем, что у многих наших партнёров это вызывает серьёзный интерес. Внимательнее необходимо учитывать и пожелания партнёров по созданию собственной оборонной промышленности", - заявил Путин.

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