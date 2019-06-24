Роман Бабаян возглавил радиостанцию "Говорит Москва"

Предыдущим главредом был Сергей Доренко

Главным редактором радиостанции "Говорит Москва" стал журналист и ведущий программы "Право голоса" на канале "ТВ Центр" Роман Бабаян. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

Бабаян возглавил радиостанцию после Сергея Доренко, который скончался 9 мая. По словам журналиста, для него это - отдельный вызов.

"Я принял это предложение и благодарен тем, кто в меня верит. Сергей Доренко сделал эту станцию самым ярким радио страны - 'Говорит Москва' говорила голосом Доренко. Вместе с людьми, работавшими на станции с Доренко, каждый день мы будем делать все, чтобы станция становилась еще ярче", - написал он.

Несмотря на назначение, Бабаян продолжит вести программу "Право голоса" на канале "ТВ Центр".